Порядка 500 т катализаторов для переработки нефти поставил на российский рынок Иран Россия закупает иностранные катализаторы с 2022 года.
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Порядка 500 т катализаторов для переработки нефти поставил на российский рынок Иран Россия закупает иностранные катализаторы с 2022 года.
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