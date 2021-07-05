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Камчатский край принял «Океаническую эстафету Следственного комитета России»

Камчатский край принял «Океаническую эстафету Следственного комитета России»

Камчатский край принял на своей земле «Океаническую эстафету Следственного комитета России», приуроченную к 10-летию со дня образования ведомства и начавшуюся в городе Владивостоке, выходом в плавание учебного парусного судна «Паллада».

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