Вспомним вкус шоколадной колбаски из детства

Давайте вспомним вкус невероятно вкусной сладкой шоколадной колбаски из нашего детства. Это был шедевр вкуса! Для нашей колбаски необходимые ингредиенты: Печенье -600 грамм ( типа » Юбилейное» Масло сливочное — 200 грамм Какао- порошок — 2 ст.