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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Вспомним вкус шоколадной колбаски из детства

Давайте вспомним вкус невероятно вкусной сладкой шоколадной колбаски из нашего детства. Это был шедевр вкуса! Для нашей колбаски необходимые ингредиенты: Печенье -600 грамм ( типа » Юбилейное» Масло сливочное — 200 грамм Какао- порошок — 2 ст.

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