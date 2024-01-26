Путин поручил включить создание малых КА в нацпроект по космическим сервисам

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил российскому правительству, Минпросвещению, Минобрнауки и "Роскосмосу" включить создание и запуск малых космических аппаратов (КА) в разрабатываемый национальный проект по космическим сервисам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии