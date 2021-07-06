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Мората и Ольмо не забили пенальти в серии с Италией в полуфинале Евро

Сборная Италии обыграла Испанию в полуфинальном матче Евро-2020 (1:1, 4:2 по пенальти). У испанцев 11-метровые не реализовали Дани Ольмо, пробивший выше ворот, и Альваро Мората, удар которого отразил вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

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