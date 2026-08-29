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"Мир становится лучше, когда ты принимаешь тех, кто не похож на тебя": "Лунтик" объединился с фондом "Антон тут рядом"

"Мир становится лучше, когда ты принимаешь тех, кто не похож на тебя": "Лунтик" объединился с фондом "Антон тут рядом"

На протяжении 20 лет "Лунтик" рассказывает зрителям одну и ту же простую историю: мир становится лучше, когда ты принимаешь тех, кто не похож на тебя.

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