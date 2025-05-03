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Царьград

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СК завершил расследование по делу бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова

СК завершил расследование по делу бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова

Следователи завершили расследование уголовного дела о взяточничестве бывшего начальника главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна.

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Комментарии
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Амара Карпова
ПОЗОРИЩЕ🤮школа шойгу💩
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