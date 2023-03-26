Русская весна

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Что происходит на мировом энергетическом рынке на фоне антироссийской истерии

Что происходит на мировом энергетическом рынке на фоне антироссийской истерии

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, лидера крупнейшего в мире экспортёра энергоресурсов, обвинив его в военном преступлении, якобы связанном с незаконной депортацией сотен детей с Украины.

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