Что происходит на мировом энергетическом рынке на фоне антироссийской истерии

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, лидера крупнейшего в мире экспортёра энергоресурсов, обвинив его в военном преступлении, якобы связанном с незаконной депортацией сотен детей с Украины.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, лидера крупнейшего в мире экспортёра энергоресурсов, обвинив его в военном преступлении, якобы связанном с незаконной депортацией сотен детей с Украины.
Свежие комментарии