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Царьград

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DPA: Хакеры требуют €2 млн у властей Берлина за украденные данные

DPA: Хакеры требуют €2 млн у властей Берлина за украденные данные

В августе хакеры атаковали сети Сената Берлина, требуя €2 млн за 5,7 терабайта украденных данных. Группа Rhysida выставила информацию на продажу в даркнете.

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