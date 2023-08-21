Предметы из коллекции Ротшильдов распродадут на Christie’s

Christie’s анонсировал топ-лоты октябрьских торгов, посвященных коллекции семьи Ротшильдов. Всего с молотка пустят примерно 600 предметов, составлявших обстановку Шато-де-Феррье, родового гнезда представителей французской ветви знаменитой фамилии.
Christie’s анонсировал топ-лоты октябрьских торгов, посвященных коллекции семьи Ротшильдов. Всего с молотка пустят примерно 600 предметов, составлявших обстановку Шато-де-Феррье, родового гнезда представителей французской ветви знаменитой фамилии.
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