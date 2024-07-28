Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 149 подписчиков

Путин поднял экономику Северной Кореи до невиданных высот

Путин поднял экономику Северной Кореи до невиданных высот

Avia.pro Северная Корея, эта загадочная и изолированная страна, неожиданно засияла новыми экономическими красками благодаря России! Поставки оружия и боеприпасов, словно волшебный эликсир, вдохнули жизнь в экономику КНДР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
а где он наврал ,просто интересно ???🤔
Ответить
16 час.
людмила бер
Еще яблоки начнут привозить....  на 2% ВВП поднимут...
Ответить
15 час.
Tania Еременко
Браво , Кимушка! Пусть так и будет!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх