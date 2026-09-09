НПЦ "Ушкуйник": миллионы дронов "Князь Вандал" поставлены в зону СВО

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Миллионы оптоволоконных FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" (КВН) поставлены в зону спецоперации с начала применения аппарата в августе 2024 года.
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