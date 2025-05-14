«Освобождал Освенцим, ковал ядерный щит России»: боевой и трудовой путь ветерана Ивана Мартынушкина

На Параде Победы в Москве в честь 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны на трибуне рядом с Владимиром Путиным сидел ветеран Иван Степанович Мартынушкин, который воевал в пулеметной роте, принимал участие в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, лагеря смерти Освенцим .
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