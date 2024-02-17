Минздрав: 14 пострадавших при обстреле Белгорода остаются в больницах

РИАМО - 17 фев. В медицинских учреждениях продолжают оставаться 14 пострадавших в результате обстрела украинской стороной торгового центра в Белгороде, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
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