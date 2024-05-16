Нужно ли отменить PR-образование в вузах?

Ольга Пескова,Профессор Школы коммуникаций Факультета креативных индустрий ВШЭ Как пишет телеграм-канал Беспощадный пиарщик, «любые попытки сделать из него научную дисциплину с треском терпели, терпят и будут продолжать терпеть крах».