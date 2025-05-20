Суд отказал в компенсации пострадавшему при теракте в "Крокусе"

Суд отказался взыскать один миллион рублей в пользу пострадавшего при теракте в "Крокус Сити Холле".Хорошевский суд Москвы отказался взыскать один миллион рублей в качестве компенсации пострадавшему при теракте в "Крокус Сити Холле".