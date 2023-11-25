Политолог Брутер: Смена власти в Нидерландах заморозит поставки F-16 Киеву

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер предположил, что кандидат на пост премьера Нидерландов Герт Вилдерс может приостановить или прекратить поставки Киеву боевых самолётов F-16.
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