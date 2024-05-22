Hürriyet: в истории с крушением вертолета Раиси есть «темные стороны»

В катастрофе с крушением вертолета, вследствие которой погиб президент Ирана Ибрахим Раиси, может быть выгодна Израилю, тем не менее в этой ситуации много «темных сторон», которые необходимо прояснить, пишет Hürriyet.
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