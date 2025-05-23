ВСУ атаковали город Рыльск в Курской области

Ранним утром 23 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Рыльску в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
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