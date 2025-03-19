Президент США Дональд Трамп мог быть разочарован результатом телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
В США сообщили о разочаровании Трампа беседой с Путиным
Комментарии
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ЯО
Яна Орлова
Народ России очень доверяет и надеется на нашего Президента! Верим, что он никогда не предаст ВЕЛИКУЮ РОССИЮ и ее народ! И всегда будет принимать мудрые решения, не поддавшись обещаниям и уверениям этих лицемеров, которые в душе так ненавидят нашу Родину!!
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