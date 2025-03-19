В США сообщили о разочаровании Трампа беседой с Путиным

ЯО

Яна Орлова

Народ России очень доверяет и надеется на нашего Президента! Верим, что он никогда не предаст ВЕЛИКУЮ РОССИЮ и ее народ! И всегда будет принимать мудрые решения, не поддавшись обещаниям и уверениям этих лицемеров, которые в душе так ненавидят нашу Родину!!