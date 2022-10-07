Непопулярные факты о психическом здоровье

Если вы считаете себя психически здоровым членом общества, то, возможно, вы ошибаетесь. Проблемы с психикой есть практически у каждого, независимо от возраста, расовой или классовой принадлежности, и степень их очевидности возрастает с каждым днем.
Если вы считаете себя психически здоровым членом общества, то, возможно, вы ошибаетесь. Проблемы с психикой есть практически у каждого, независимо от возраста, расовой или классовой принадлежности, и степень их очевидности возрастает с каждым днем.
Свежие комментарии