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Непопулярные факты о психическом здоровье

Непопулярные факты о психическом здоровье

Если вы считаете себя психически здоровым членом общества, то, возможно, вы ошибаетесь. Проблемы с психикой есть практически у каждого, независимо от возраста, расовой или классовой принадлежности, и степень их очевидности возрастает с каждым днем.

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