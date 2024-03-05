Политолог Мезюхо: Украина превратилась в международный коррупционный хаб

Политолог Иван Мезюхо, комментируя в беседе с RT заявление французского политика Флориана Филиппо о пропаже на Украине денежной помощи ЕС, отметил, что страна превратилась в международный коррупционный хаб.
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