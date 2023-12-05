Сингапурская биржа DigiFT получила одобрение регулирующих органов

Децентрализованная биржа для цифровых активов DigiFT получила разрешение от Валютного управления Сингапура (MAS) на управление схемами коллективного инвестирования, а также на осуществление торговли на вторичном рынке, подтвердил Генри Чжан, основатель и гендиректор отделения биржи в Сингапуре.
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