Сингапурская биржа DigiFT получила одобрение регулирующих органов

Децентрализованная биржа для цифровых активов DigiFT получила разрешение от Валютного управления Сингапура (MAS) на управление схемами коллективного инвестирования, а также на осуществление торговли на вторичном рынке, подтвердил Генри Чжан, основатель и гендиректор отделения биржи в Сингапуре.