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Сингапурская биржа DigiFT получила одобрение регулирующих органов

Сингапурская биржа DigiFT получила одобрение регулирующих органов

Децентрализованная биржа для цифровых активов DigiFT получила разрешение от Валютного управления Сингапура (MAS) на управление схемами коллективного инвестирования, а также на осуществление торговли на вторичном рынке, подтвердил Генри Чжан, основатель и гендиректор отделения биржи в Сингапуре.

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