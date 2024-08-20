Интерпол задержал в Пулкове разыскиваемого США коллекционера спорткаров Ferrari

Блогера из Израиля подозревают в мошенничестве на $165 млн. В петербургском аэропорту Пулково задержали 45-летнего гражданина Израиля Джошуа Карту, разыскиваемого правоохранительными органами США по подозрению в мошенничестве на $165 млн.
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