Интерпол задержал в Пулкове разыскиваемого США коллекционера спорткаров Ferrari

Блогера из Израиля подозревают в мошенничестве на $165 млн. В петербургском аэропорту Пулково задержали 45-летнего гражданина Израиля Джошуа Карту, разыскиваемого правоохранительными органами США по подозрению в мошенничестве на $165 млн.