Глава киевского режима сам виноват в том, что Украина потеряла часть территорий. Украинский лидер Владимир Зеленский обрушился на президента России Владимира Путина с обвинениями в присоединении к РФ новых территорий.
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