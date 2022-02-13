Статистика COVID-19

13 февраля 2022 года в ЯНАО 2435 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 100 712) 69 683 человека выздоровели Умерших нет (за весь период умерли 997 человек) 786 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 36 пациентов в тяжелом состоянии, 7 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 71 новый случай […]13 февраля 2022 года в ЯНАО 2435 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 100 712) 69 683 человека выздоровели Умерших нет (за весь период умерли 997 человек) 786 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 36 пациентов в тяжелом состоянии, 7 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 71 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 10 152) 2364 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 90 560) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.