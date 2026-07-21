22-летний орловец на кроссовом мотоцикле без номеров учинил ДТП

20 июля в 22:30 на ул. Металлургов, 13 в Орле произошло ДТП. 22-летний водитель, не имея прав управления транспортным средством, сел за руль кроссового мотоцикла Regulmoto и поехал в сторону Московского шоссе.
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