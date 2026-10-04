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У Лаутаро 42 гола за сборную Аргентины – больше лишь у Месси (125) и Батистуты (55)

Лаутаро Мартинес забил 42-й гол за сборную Аргентины . 29-летний нападающий отличился в товарищеском матче с Буркина-Фасо (7:0).

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