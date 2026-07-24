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Дочь Тома Круза и Кэти Холмс Сури сыграет главную роль в пьесе Шекспира

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс Сури сыграет главную роль в пьесе Шекспира

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс Сури сыграет главную роль в пьесе Шекспира. Об этом сообщает Page Six. 20-летняя Сури сыграет главную роль в мюзикле "Середина лета" — современной интерпретации пьесы "Сон в летнюю ночь" Шекспира.

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