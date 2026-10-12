Происшествия
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Происшествия

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В Краснодарском крае полицейские пресекли незаконный оборот нелегальных сигарет и вейпов на сумму порядка 9 млн рублей

В Краснодарском крае полицейские пресекли незаконный оборот нелегальных сигарет и вейпов на сумму порядка 9 млн рублей

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Армавиру выявили факты хранения и реализации табачной, никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина без обязательной маркировки.

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