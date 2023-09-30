Этот маринад использую не только для рыбы, но и для любого мяса. Выдерживаю в нем отбивные из курицы, индейки, свинины и говядины.
Всего 2 простых продукта для маринада и минтай получается очень сочным и вкусным
Комментарии
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TM
Tatyana Maranjyan
Это не маринад, а льезон. В маринаде обязательно должен присутствовать уксус или лимонный сок. Льезон применяется для связывания, основная составляющая - куриные яйца. В данном случае просто обеспечивается лучшее приклеивание муки к рыбе. Никакого маринования. Употребляйте кулинарную терминологию правильно
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13 час.
Сергей ГряZнов
Бесполезно втолковывать неграмотным, что в маринаде обязательны 3 компонента, кислота, масло, специи. Для них и майонез, и минеральная вода, и сырые яйца являются маринадом!
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11 час.
Нина
👍👍👍 Вкусно! Люблю жаренную рыбку
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10 час.
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