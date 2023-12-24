«Сразу приговор». Водителей предупредили, чем грозит автомобилю плохой антифриз

В зимний период автомобилистам следует с особой тщательностью подходить к выбору антифриза. Некачественная охлаждающая жидкость способа привести к перегреву двигателя и выводу из строя других частей машины, предупредил автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в беседе с радио Sputnik.