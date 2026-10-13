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Мировое обозрение

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Внучка убитого экс-мэра Самары Тархова попросилась на СВО

Внучка убитого экс-мэра Самары Тархова попросилась на СВО

Главное в тезисах: Запрос подсудимой: Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, попросила суд отправить её в зону СВО.

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