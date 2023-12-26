Жителям Алтайского края напомнили об ответственности за неуплаченные налоги

В крайнем случае налоговики вынуждены будут обратиться в суд Руководитель налоговой службы Алтайского края Алексей Легостаев рассказал о том, сколько налогов заплатили жители региона, а также напомнил об ответственности для неплательщиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии