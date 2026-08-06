smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Большинство тел мигрантов в Сеуте остаются неопознанными

Большинство тел мигрантов в Сеуте остаются неопознанными

Процесс опознания большинства тел, обнаруженных после массового прорыва мигрантов из Марокко в испанский полуанклав Сеута, займет долгое время, заявил сотрудник местных спасательных служб, 6 августа сообщает агентство РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии