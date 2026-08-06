Большинство тел мигрантов в Сеуте остаются неопознанными

Процесс опознания большинства тел, обнаруженных после массового прорыва мигрантов из Марокко в испанский полуанклав Сеута, займет долгое время, заявил сотрудник местных спасательных служб, 6 августа сообщает агентство РИА Новости.
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