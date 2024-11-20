Причины роста цен на бензин обнародовали в уральском отделении Центробанка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября, ФедералПресс. В октябре ускорился рост цен на бензин всех популярных марок. В Уральском главном управлении Центрального банка России проанализировали изменение цены на некоторые группы непродовольственных товаров в Свердловской области.
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