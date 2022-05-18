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«АвтоВАЗ» так и не может начать производство: подписан очередной приказ о простое

«АвтоВАЗ» так и не может начать производство: подписан очередной приказ о простое

Компания «АвтоВАЗ» из-за нехватки комплектующих пока что так и не может начать производство. Подписан очередной приказ «О простое с 23 по 27 мая 2022 г.

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