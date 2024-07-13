ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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В ЧП с рухнувшим с 3-го этажа парковки авто вскрылись новые подробности. Рассказываю

В ЧП с рухнувшим с 3-го этажа парковки авто вскрылись новые подробности. Рассказываю

Кадры, на которых дорогой автомобиль на полной скорости вылетает с парковки третьего этажа одного из ТЦ Краснодара, молниеносно завирусились в Сети.

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Комментарии
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Майя Maja
А откуда такая уверенность? В машине стояла прослушка? &quot;Находясь на парковке злополучного ТЦ &quot;Галерея&quot; Рафаель и Екатерина обсуждали своё дальнейшее будущее. Сообщается, что женщина отказала Аракельяну в продолжении &quot;дружбы&quot;, так как не хотела терять своего мужа, который, к слову, даже не подозревал о том, что Екатерина беременна не от него. Рафаель был не готов мириться с отказом и решил, что лучше &quot;уйти&quot; всем вместе, чем жить порознь. И это несмотря на то, что в автомобиле находился ни в чём не повинный ребёнок, да и сама Екатерина была беременна. В итоге бизнесмен что есть сил надавил на газ, пробил ограждение, и автомобиль со всеми пассажирами вылетел с третьего этажа почти на полной скорости.&quot; с
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20 час.
Майя Maja
Как легко орган дознания отчитался??? Не проверили  бизнес у погибшего, ни его связи. Сразу версию бытовухи навесили.  Противно даже  от такого &quot;профессионализма&quot;. Ничего не меняется. Что в 90-е, что сегодня..
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9 час.
sorsw
Весь &quot;бизнес&quot; надо проверить. Много мути, деньги немалые... Развели помойку в Краснодаре...
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