В ЧП с рухнувшим с 3-го этажа парковки авто вскрылись новые подробности. Рассказываю

Майя Maja

А откуда такая уверенность? В машине стояла прослушка? "Находясь на парковке злополучного ТЦ "Галерея" Рафаель и Екатерина обсуждали своё дальнейшее будущее. Сообщается, что женщина отказала Аракельяну в продолжении "дружбы", так как не хотела терять своего мужа, который, к слову, даже не подозревал о том, что Екатерина беременна не от него. Рафаель был не готов мириться с отказом и решил, что лучше "уйти" всем вместе, чем жить порознь. И это несмотря на то, что в автомобиле находился ни в чём не повинный ребёнок, да и сама Екатерина была беременна. В итоге бизнесмен что есть сил надавил на газ, пробил ограждение, и автомобиль со всеми пассажирами вылетел с третьего этажа почти на полной скорости." с