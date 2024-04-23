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В РФ создали кулон, защищающий женщин от нападений

В России создали кулон и приложение для женщин, который отправляет сигнал в экстренные службы. В случае опасности надо нажать на кулон и сигнал отправится другим пользователям в радиусе 3 км, в экстренные службы и родственникам.

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