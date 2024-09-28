В Воронеже предстанет перед судом создатель финансовой пирамиды, обманувший граждан на сумму около 60 млн рублей

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по г. Воронежу завершено предварительное следствие и направлено в суд уголовное дело по обвинению 27-летнего местного жителя в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии