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А бизнес врозь: Артяков «поссорился» с сыном миллиардера Халилова?

А бизнес врозь: Артяков «поссорился» с сыном миллиардера Халилова?

Подробности выяснял корреспондент УтроNews.Не успели мы рассказать о возможной связи семьи Артяковых с самыми богатыми игроками самарского строительного рынка, предположив что где-то там может быть зарыт неучтенный «кошелёк», как обнаружилась новая, не менее интересная связь.

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