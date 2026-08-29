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Ночной удар БПЛА в Севастополе: один погибший и несколько раненых

Ночной удар БПЛА в Севастополе: один погибший и несколько раненых

В ночь на 29 августа в Севастополе произошла атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате которой погиб мужчина 1981 года рождения.

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