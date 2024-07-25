Сыгравший Серкана Болата актер снялся с голым торсом для журнала

Турецкий актер Керем Бюрсин снялся в откровенном образе для местной версии журнала L'Officiel. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).