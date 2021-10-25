Талибы откликнулись на слова Путина о возможном исключении их из списка запрещённых организаций

Пришедшие к власти в Афганистане талибы (представители группировки «Талибан»*, которая признана экстремистской и запрещена в России) откликнулись на слова президента РФ Путина о вероятном исключении их из перечня запрещенных в РФ организаций.
Пришедшие к власти в Афганистане талибы (представители группировки «Талибан»*, которая признана экстремистской и запрещена в России) откликнулись на слова президента РФ Путина о вероятном исключении их из перечня запрещенных в РФ организаций.
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