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В Югре хирурги удалили 10-сантиметровую опухоль школьнице

В Югре хирурги удалили 10-сантиметровую опухоль школьнице

14-летняя девочка поступила в гинекологическое отделение Сургутской городской больницы с жалобами на резкие боли в области живота, потребовалось экстренное хирургическое вмешательство, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Югры.

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