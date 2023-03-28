В Югре хирурги удалили 10-сантиметровую опухоль школьнице

14-летняя девочка поступила в гинекологическое отделение Сургутской городской больницы с жалобами на резкие боли в области живота, потребовалось экстренное хирургическое вмешательство, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Югры.
14-летняя девочка поступила в гинекологическое отделение Сургутской городской больницы с жалобами на резкие боли в области живота, потребовалось экстренное хирургическое вмешательство, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Югры.
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