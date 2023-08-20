В экспертном центре Министерства внутренних дел (МВД) Украины в Киеве произошел мощный взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.
Четверо украинцев погибли по попытке распилить ракету болгаркой
Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Вот это "специалисты". Просто высший класс! А Языком горячую лизать не пробовали? Тогда бы и на вкус знали.
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9 час.
Nana Абраменко
идиоты?
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7 час.
Liudmila Abramova
Это капец! Если "спесиалисты" таковы-страшно даже подумать, на что способны неспециализированные Мыколы и Остапы.А ядреную бонбу когда там пилить будут? Во дворе у зелебобика давно одна валяется...
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6 час.
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