Четверо украинцев погибли по попытке распилить ракету болгаркой

Вот это "специалисты". Просто высший класс! А Языком горячую лизать не пробовали? Тогда бы и на вкус знали.

Liudmila Abramova

Это капец! Если "спесиалисты" таковы-страшно даже подумать, на что способны неспециализированные Мыколы и Остапы.А ядреную бонбу когда там пилить будут? Во дворе у зелебобика давно одна валяется...