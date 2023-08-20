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Четверо украинцев погибли по попытке распилить ракету болгаркой

Четверо украинцев погибли по попытке распилить ракету болгаркой

 В экспертном центре Министерства внутренних дел (МВД) Украины в Киеве произошел мощный взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Вот это &quot;специалисты&quot;. Просто высший класс! А Языком горячую лизать не пробовали? Тогда бы и на вкус знали.
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9 час.
Nana Абраменко
идиоты?
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7 час.
Liudmila Abramova
Это капец! Если &quot;спесиалисты&quot; таковы-страшно даже подумать, на что способны неспециализированные Мыколы и Остапы.А ядреную бонбу когда там пилить будут? Во дворе у зелебобика давно одна валяется...
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6 час.

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