В России предложили новый способ борьбы с мошенниками

Депутат Арефьев предложил защитить россиян от мошенников подзаконными актами Дополнительных законов, регулирующих выдачу кредитов россиянам для защиты от мошенников, на данный момент не требуется — достаточными могут быть дополнительные подзаконные акты, заявил в разговоре с «Лентой.