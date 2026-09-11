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Царьград

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Путин и Моди установили рекорд по числу встреч лидеров 11 сентября

Путин и Моди установили рекорд по числу встреч лидеров 11 сентября

Путин и Моди установили рекорд по встречам лидеров. Сегодня, 11 сентября, они встретились в Нью-Дели на саммите БРИКС, о чем сообщил журналист Павел Зарубин.

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