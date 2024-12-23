Врач предупредила о риске приступов эпилепсии из-за мигания гирлянды

Мигание елочной гирлянды может спровоцировать эпилептический приступ, а также мигрень. Невролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала 23 декабря «Известиям» о рисках для здоровья из-за елочной гирлянды.
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