Ефимов: КДЦ «Полярный» с необычным фасадом появился в Южном Медведкове

Уникальный центр культуры и досуга «Полярный» появился в Южном Медведкове на северо-востоке Москвы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, соответствующий проект осуществлялся в рамках Адресной инвестиционной программы.