Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Лебедев
    Мадам готовит себе кресло... что бы дали порулить?Марков: из Киева ...
  • Eduard
    Ничего,выселите их из США прямо на Украину!Вэнс рассказал, ч...
  • Eduard
    Помощь Украине пахожа на признак ковида! Какая помощь,какая Украина? Отвалите уже!Аналитик Миршайме...

Ефимов: КДЦ «Полярный» с необычным фасадом появился в Южном Медведкове

Ефимов: КДЦ «Полярный» с необычным фасадом появился в Южном Медведкове

Уникальный центр культуры и досуга «Полярный» появился в Южном Медведкове на северо-востоке Москвы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, соответствующий проект осуществлялся в рамках Адресной инвестиционной программы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх