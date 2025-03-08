Ефимов: КДЦ «Полярный» с необычным фасадом появился в Южном Медведкове

Уникальный центр культуры и досуга «Полярный» появился в Южном Медведкове на северо-востоке Москвы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, соответствующий проект осуществлялся в рамках Адресной инвестиционной программы.
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